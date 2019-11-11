Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

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