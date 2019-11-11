Общество

Lenta.ruLenta.ruАртемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.
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Артемий Лебедев написал обращение к Кадырову: «Уважение нельзя завоевать силой»

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Дизайнер Лебедев обратился к Кадырову из-за его призыва наказывать за оскорбления

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
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Артемий Лебедев
Российский дизайнер
Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» - руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева. Основатель дизайнерских студий «А-квадрат», «Артографика». Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама. Ру». С 2008 года представитель акционеров в компании «Суп», владеющей русскоязычным проектом «Живой Журнал».
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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