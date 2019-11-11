Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Происшествия В Коми застрелили мирового судью Неизвестные застрелили мирового судью Жешартского судебного участка Республики Коми.

Политика Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Шоу-бизнес Кристине Асмус поступают реальные угрозы после откровенных сцен Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Общество В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Здоровье 5 продуктов, которые помогут избавиться от насморка Для борьбы с насморком нередко используются сильнодействующие лекарства, в то время как существуют продукты, которые помогают избавиться от него естественным путем.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Асад назвал действия США войной на выживание США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Фигурное катание Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой Первый канал опубликовал видео нового показательного номера двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Общество Суд разрешил продолжить ликвидацию «Киевского патриархата» Шестой апелляционный суд на заседании в понедельник, 11 ноября, отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации раскольнической "УПЦ КП".

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Происшествия В Курской области трое детей погибли при пожаре Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Футбол Хет-трик Месси принес «Барселоне» первую с октября победу Хет-трик в составе «Барселоны» оформил Лионель Месси. На это ему понадобилось всего 25 минут.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.