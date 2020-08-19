Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 19 августа, заявил о том, что он не смог посетить в СИЗО Лефортово бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.