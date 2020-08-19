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Газета.Ru
Газета.Ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом

Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
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Блокнот Волгоград

«Хрень, которую нельзя снести»: блогер Артемий Лебедев высказался о скульптуре «Родина-мать»

Блокнот Волгоград09:39
Волгоградская правда

Волгоградцы возмущены грубостью Лебедева в адрес «Родины-матери»

Волгоградская правда12:29
Телеканал 360°

Депутат Госдумы раскритиковал Артемия Лебедева за слова о монументе «Родина-мать» в Волгограде

Телеканал 360°13:01
РИА Новости

Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре «Родина-мать»

РИА Новости13:20
V1.ru

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» Волгограда уродливой хренью

V1.ru09:15
СоцИнформБюро

Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» «уродской хренью»

СоцИнформБюро06:11
Волга-Каспий

Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет!» «уродской хренью»

Волга-Каспий05:00

Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru13:56
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим странам Западной Европы просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики, сообщила в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Ведомости07:52
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