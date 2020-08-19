Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
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Дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским" в своем видеоблоге на YouTube.В источнике
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