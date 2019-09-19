Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб. Однако Панарин получил повреждение, из-за которого не смог доиграть выставочный матч с "Нью-Джерси Дэвилз".

Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

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