Хоккей

МедиаЗаводМедиаЗаводАртемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

Форвард мощным щелчком в касание пробил вратаря «Нью-Джерси» и открыл счет голам нью-йоркцев в игре. Однако затем «Хлебушек» получил небольшое повреждение. За 6 минут до конца второго периода Артемий Панарин покинул площадку, а в третьей двадцатиминутке уже не выходил на лед.
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