Хоккей
МедиаЗаводАртемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
Форвард мощным щелчком в касание пробил вратаря «Нью-Джерси» и открыл счет голам нью-йоркцев в игре. Однако затем «Хлебушек» получил небольшое повреждение. За 6 минут до конца второго периода Артемий Панарин покинул площадку, а в третьей двадцатиминутке уже не выходил на лед.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпингом.
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Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
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Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
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Гимнастка Селезнева выиграла золото ЧМ в упражнениях с обручем
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Газета.Ru 17 сентября в 12:21
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Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
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Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
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В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ
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РБК 07:15