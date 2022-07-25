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Артиллерия группировки «О» обеспечивает продвижение союзных сил к Славянску

Взламывание обороны украинских военных осуществляет артиллерийская группировка «О» («Отважные») для прорыва войск Донецкой народной республики (ДНР) и российских военных в ходе военной спецоперации для прорыва к Славянску.
ИА Красная Весна
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.
Военное дело
Артиллеристы и авиация группировки «О» массированными ударами уничтожают опорники врага, обеспечивая продвижение войск.
Rusvesna.su
Также ранее сообщалось, что российские военные войсковой группировки "Отважные" захватили в плен большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике.
Украина.ру

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