с чего всё началось

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы. Соответствующее видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале шоу.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».

Происшествия Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.

Футбол Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

Кино Когда Бонд и Капитан Америка меряются ножами Кадр из к / ф "Достать ножи" В российском прокате стартовала черная детективная комедия "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, Джейми Ли Кертис и Крисом Эвансом и множеством других звезд в главных ролях.

Политика Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Наука Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.

Армия и оружие Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.