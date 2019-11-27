Культура
REGNUMАртист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы. Соответствующее видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале шоу.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, расплакавшись в эфире украинского телеканала СТБ, покинул шоу "Х-фактор", где выполнял роль наставника.Инфорос01:05
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Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Авто
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Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».
Космос
Первым пилотом нового космического корабля «Орел» станет робот «Артем»
Антропоморфный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем".
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
Кино
Когда Бонд и Капитан Америка меряются ножами
Кадр из к / ф "Достать ножи" В российском прокате стартовала черная детективная комедия "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, Джейми Ли Кертис и Крисом Эвансом и множеством других звезд в главных ролях.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Наука
Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире
Основным открытием стала обратная закономерность распространения разнообразия (количество видов в любом данном районе) растений, насекомых или птиц и червей.
Армия и оружие
В России отмечают День морской пехоты
Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Происшествия
Девочка выпала из окна омской школы
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
В России преподавателя вокала заподозрили в педофилии и мужеложстве
В Иваново преподавателя вокала в местном доме творчества заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.
Политика
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.