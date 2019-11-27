Культура

REGNUMREGNUMАртист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы. Соответствующее видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале шоу.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, расплакавшись в эфире украинского телеканала СТБ, покинул шоу "Х-фактор
", где выполнял роль наставника.
Инфорос01:05

Подробнее о событии

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Украинский исполнитель
Украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским альтер-эго «Верка Сердючка». На протяжении 20 лет активно занимается творчеством, совмещая музыкальные и телевизионные проекты, соединяет различные жанры.
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