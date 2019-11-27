Культура
РБКАртист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта. Запись доступна на YouTube-канале шоу.
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Андрей Данилко ушёл с украинского телешоу, заявив о своей некомпетентности
Московский Комсомолецвчера в 21:59
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