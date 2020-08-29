Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье и Москве на 30 и 31 августа, в столичном регионе ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром, сообщает РИАМО со ссылкой на Гидрометцентр России.