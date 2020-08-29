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BFM.ru
BFM.ru

Артиста Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актером и режиссером, народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в его родном театре имени М. Н. Ермоловой.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера

Lenta.ru19:25
Московский Комсомолец

Назначена дата прощания с актером Владимиром Андреевым

Московский Комсомолецвчера в 12:21
Пятый канал

В Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева

Пятый канал18:03
7Дней.ру

Муж Натальи Селезневой умер спустя два дня после 90-летия

7Дней.рувчера в 13:50
StarHit.ru

Скончался муж Натальи Селезневой

StarHit.ruвчера в 11:07
РИА Новости

«Я чувствовала»: жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера

РИА Новости20:21
ТАСС

В Москве могут увековечить память актера Владимира Андреева

ТАССвчера в 13:15

РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ru28 августа в 16:34

Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ruвчера в 13:27
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В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из‑за грозы

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье и Москве на 30 и 31 августа, в столичном регионе ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром, сообщает РИАМО со ссылкой на Гидрометцентр России.
Радио 1вчера в 08:45
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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