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BFM.ru
BFM.ru

Артиста Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актером и режиссером, народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в его родном театре имени М. Н. Ермоловой.В источнике
Подробнее о событии
7Дней.ру

Муж Натальи Селезневой умер спустя два дня после 90-летия

7Дней.ру13:50
РИА Новости

Названа причина смерти актера Владимира Андреева

РИА Новости12:00
StarHit.ru

Скончался муж Натальи Селезневой

StarHit.ru11:07
Эхо Москвы

Память актера Владимира Андреева могут увековечить в Москве

Эхо Москвы13:38
Lenta.ru

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Lenta.ru10:52
ТАСС

В Москве могут увековечить память актера Владимира Андреева

ТАСС13:15
Пятый канал

«Наложившаяся на болезнь депрессия» — ректор ГИТИСа о смерти Владимира Андреева

Пятый канал10:45

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
26

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
11

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru13:27
16

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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