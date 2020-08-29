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BFM.ru
BFM.ru

Артиста Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актером и режиссером, народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в его родном театре имени М. Н. Ермоловой.В источнике
Подробнее о событии
Пятый канал

«Наложившаяся на болезнь депрессия» — ректор ГИТИСа о смерти Владимира Андреева

Пятый канал10:45
РИА Новости

Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

РИА Новости14:41
StarHit.ru

Скончался муж Натальи Селезневой

StarHit.ru11:07
Lenta.ru

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Lenta.ru10:52
Московский Комсомолец

Назначена дата прощания с актером Владимиром Андреевым

Московский Комсомолец12:21
ТАСС

В Москве могут увековечить память актера Владимира Андреева

ТАСС13:15
7Дней.ру

Муж Натальи Селезневой умер спустя два дня после 90-летия

7Дней.ру13:50

В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
РИА Новости14:14

В Харькове начался митинг в поддержку напавших на автобус

На митинг возле здания Киевского районного суда в Харькове собрались для поддержки напавших на автобус на трассе «Киев-Харьков» представители националистических организаций 29 августа, сообщает издание «Суспільне» («Общественное»).
ИА Красная Весна05:48
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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru13:27
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СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфакс06:38
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Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 175

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 175, главным событием которого станет бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Александром Ракичем.
FightTime.ruвчера в 14:27

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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