Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
На митинг возле здания Киевского районного суда в Харькове собрались для поддержки напавших на автобус на трассе «Киев-Харьков» представители националистических организаций 29 августа, сообщает издание «Суспільне» («Общественное»).
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
На арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 175, главным событием которого станет бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Александром Ракичем.
В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.