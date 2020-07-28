Политика
РБКАртистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
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Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.РБКвчера в 23:00
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ToDay News Ufa вчера в 11:00
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Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
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Интерфакс вчера в 04:12
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Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ
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REGNUM 26 июля в 23:51
Общество
Роспотребнадзор изучит данные о новом типе коронавируса во Вьетнаме
Роспотребнадзор изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после того, как опубликуют полногеномную последовательность вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
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Известия вчера в 19:16
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
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