Единоборства
Газета.RuАртур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе. После боя отечественный спортсмен поделился секретом успеха, а также рассказал о планах на будущее.
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Наука
От автономных роботов до нейросети: «ШУСТРИК» вновь ищет талантливых изобретателей
1 декабря стартует прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», организатором которого является Фонд содействия инновациям.
Научная Россия 17 октября в 07:41
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Политика
Киев принял законы по амнистии в Донбассе
Rambler News Service вчера в 05:02
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие
Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии
Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.
РИА Новости 06:07
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Религия
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 06:18
Культура
В Netflix назвали самый популярный сериал
Сериал «Очень странные дела» стал самым просматриваемым за все время его существования на платформе Netflix, сообщает «КиноПоиск».
UfacityNews.ru вчера в 08:03
Финансы
Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Газета.Ru 06:14
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Тело начинает указывать на это самостоятельно еще до того, как появляются очевидные симптомы алкоголизма.
Волга-Медиа 02:08
Космос
Bosch разработала акустическую систему мониторинга для МКС
Система акустического мониторинга SoundSee будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) на борту грузового корабля Dragon, запуск которого запланирован на 2 ноября.
REGNUM 04:14
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Происшествия
В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков
Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в различных городах Каталонии в день проведения всеобщей забастовки, сообщают врачи.
РИА Новости вчера в 20:06
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Политика
В Сербии ждут Дмитрия Медведева
Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Политика
ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
РЕН ТВ 17 октября в 20:33
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре
Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза вчера в 23:27
Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Известия вчера в 22:25
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Здоровье
Что есть, чтобы кости были крепкие, рассказали медики
Медики рассказали, что есть нужно молочные продукты, чтобы кости были крепкие.
Пишет Омск 17 октября в 08:40