Единоборства

Газета.RuГазета.RuАртур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе. После боя отечественный спортсмен поделился секретом успеха, а также рассказал о планах на будущее.
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Российско-украинское противостояние в боксе закончилось нокаутом. Бетербиев победил Гвоздика

Sport24.ru02:00

Источник: Гвоздик вел по очкам до момента остановки боя с Бетербиевым

Спорт-Экспресс03:09

Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера

Советский спорт02:42

Бетербиев: мне всё равно, с кем драться дальше

RT на русском03:30

Бетербиев – о нокауте Гвоздика: «Для меня это был бой жизни»

Sports.ru02:00

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru03:38

Федерация бокса России дополнительно поощрит Бетербиева за победу над Гвоздиком

Чемпионат03:03
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru вчера в 23:10
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Политика

В Северодвинске сняли с поезда трех американских дипломатов

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
Sputnik Литва 17 октября в 02:44
Происшествия

Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Катя Гордон попала в серьезное ДТП

Отечественная телеведущая и юрист Катя Гордон попала в серьезное ДТП.
Актуальные Новости вчера в 10:26
Происшествия

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС 01:20
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали российскую подлодку со сломанным буем

Infox.ru 16 октября в 10:38
Общество

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Политика

В США потребовали признать «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском вчера в 19:35
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» намерена направить иски на $11 млрд «Газпрому» в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа, сообщает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Mockva.ru вчера в 11:42
Армия и оружие

На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе

Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ вчера в 06:44
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Lenta.ru 00:57
Наука

На ассирийских табличках обнаружено описание древней солнечной бури

Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили в ассирийских табличках описание древней солнечной бури.
МедиаПоток вчера в 06:01
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Гаджеты

В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865

Astera вчера в 12:23
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском 17 октября в 00:00
Общество

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Предупредительное внесудебное предписание законопроект предлагает выносить при наличии данных, указывающих на совершение домашнего насилия либо попытки его совершения сроком на месяц, оно может быть продлено до двух месяцев, пояснила РБК Пушкина.
РБК 02:08
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс вчера в 13:06
Футбол

Экспресс на теннис от 17.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Все про Спорт ру 16 октября в 17:26
Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor вчера в 10:08
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК вчера в 13:12
Общество

Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Российская газета вчера в 16:43
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 17 октября в 02:25
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