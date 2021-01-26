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МордовМедиа
МордовМедиа

Артёма Здунова не удовлетворил оптимистичный доклад о промышленности Мордовии

Доклад получился оптимистичным: индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 102,4%, выросла производительность труда, в условиях пандемии не зафиксировано случаев массового сокращения работников.В источнике
Столица С
НТМ
Известия Мордовии
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ГТРК Мордовия

На заседаниях Совета Директоров при Главе РМ следует обозначать все болевые точки предприятий для незамедлительной ликвидации

ГТРК Мордовиявчера в 07:35
Столица С

«Предлагаю исключить Меркушкина» — в Саранске прошло заседание Совета директоров при Главе РМ

Столица Свчера в 03:28
Известия Мордовии

В состав Совета директоров при Главе РМ вошла Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Известия Мордовиивчера в 06:41
МордовМедиа

Артёма Здунова не удовлетворил оптимистичный доклад о промышленности Мордовии

МордовМедиавчера в 06:39
НТМ

В Доме Республики состоялось первое в этом году заседание Совета директоров при Главе Республики Мордовия

НТМвчера в 06:30
Info-RM

Артём Здунов на Совете директоров при Главе Мордовии: «Почему зарплаты маленькие?»

Info-RMвчера в 07:03

ФСБ в Калужской области раскрыла ячейку террористической группировки

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" », — сообщили в ФСБ.
Ведомости02:07

Промес получит от «Спартака» больше 54 млн рублей за согласие на переход

29-летний вингер «Аякса» Квинси Промес получит более 600 тыс. евро (54,9 млн рублей по курсу 12:00 25 января) в качестве подписного бонуса, сообщили в «Чемпионате» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» и «собеседника, близкого к игроку».
Спорт день за днем25 января в 07:53

В Москве отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

"Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений", - написал мэр.
Газета.Ru01:58