Промес получит от «Спартака» больше 54 млн рублей за согласие на переход

29-летний вингер «Аякса» Квинси Промес получит более 600 тыс. евро (54,9 млн рублей по курсу 12:00 25 января) в качестве подписного бонуса, сообщили в «Чемпионате» со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» и «собеседника, близкого к игроку».