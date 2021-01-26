Артёма Здунова не удовлетворил оптимистичный доклад о промышленности Мордовии
Доклад получился оптимистичным: индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 102,4%, выросла производительность труда, в условиях пандемии не зафиксировано случаев массового сокращения работников.В источнике
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В состав Совета директоров при Главе РМ вошла Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Известия Мордовиивчера в 06:41
Артёма Здунова не удовлетворил оптимистичный доклад о промышленности Мордовии
МордовМедиавчера в 06:39