Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руАрустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

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За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро. Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит.
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