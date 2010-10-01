Футбол
Бомбардир.руАрустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»
За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро. Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит.
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Политика
Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила о решении разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
«Милан» хочет отдать Пёнтека в аренду
Сообщается, что нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек может покинуть клуб в ближайшее время.
Экономика
Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Политика
Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии
Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу встретится с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Здоровье
Врачи назвали полезные для суставов продукты
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Общество
Кабмин одобрил закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Правительство России одобрило для внесения в Госдуму законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и работу со сведениями, представляющими гостайну.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Общество
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Футбол
Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»
Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Политика
Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США
14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 в пользу американских систем Patriot, однако готова приобрести американские ЗРК на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в каске и бронежилете
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.