Футбол
Бомбардир.руАрустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»
За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро. Понятно, что цена выглядит утопической, никто такие деньги за братьев не заплатит.
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Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Футбол
Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.