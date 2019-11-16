Футбол
Газета.RuАрустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»
Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит". Об этом сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. Он также уверяет, что футболисты уже рассказали о своем нежелании оказаться в стане сине-бело-голубых своих агентов.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
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Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
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Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
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В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.
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Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму арестован
Раздольненский районный суд Крыма арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
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Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
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Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Театры
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового худрука
МХАТ ответил на обвинение нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Наука
Генетическая история финских женщин позволила установить разнообразие популяции
Новое генетическое исследование, проведенное в Университете Хельсинки и Университете Турку, показывает, что в конце Железного века Финляндия была населена отдельными и отличающимися друг от друга популяциями, все они влияли на генофонд современных финнов.
Политика
Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Авто
Компактный электромотор VW ID.3 теперь помещается в спортивную сумку
Компания Volkswagen презентовала новый компактный и мощный электромотор, способный на отдачу в 204 л.с. и при этом помещающийся в спортивной сумке.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».