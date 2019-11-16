Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит". Об этом сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. Он также уверяет, что футболисты уже рассказали о своем нежелании оказаться в стане сине-бело-голубых своих агентов.

Арустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»

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