Футбол

Газета.RuГазета.RuАрустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»

Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит". Об этом сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. Он также уверяет, что футболисты уже рассказали о своем нежелании оказаться в стане сине-бело-голубых своих агентов.
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"Миранчуки не хотят в "Зенит". Об этом они уже оповестили своих агентов

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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