Футбол

Sport.ruSport.ruАрустамян: «Зимой ЦСКА сделает предложение „Уфе“ по Фомину»

22-летний хавбек "Уфы" Даниил Фомин уже ближайшей зимой может перейти в московский ЦСКА, сообщает футбольный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян. Он отметил, что руководство ЦСКА уже давно следит за бывшим игроком "Краснодара", "армейцы" готовят своё предложение по полузащитнику.
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ЦСКА следит за футболистом-открытием сезона. Он начинал в «Спартаке» и обыгрывал Галицкого в шахматы

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Главные новости утра. Журналист Макаров анонсировал отставку Егорова, ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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Советский комплекс «Метис» снес башню турецкому Т-155 Firtina

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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
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Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
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Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
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Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу

Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
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Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
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Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2»

Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Газета.Ru вчера в 16:12
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Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
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Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке

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"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
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Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
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Ушел из жизни актер Петр Смидович

Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
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Сразу стоит отметить, что название Xiaomi Mi CC9 Pro относится только к китайской версии смартфона, глобальная версия называется Xiaomi Mi Note 10 Pro.
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В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов

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Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
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