Футбол

Sport.ruSport.ruАрустамян: «Зимой ЦСКА сделает предложение „Уфе“ по Фомину»

22-летний хавбек "Уфы" Даниил Фомин уже ближайшей зимой может перейти в московский ЦСКА, сообщает футбольный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян. Он отметил, что руководство ЦСКА уже давно следит за бывшим игроком "Краснодара", "армейцы" готовят своё предложение по полузащитнику.
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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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