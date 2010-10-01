Футбол
Матч ТВАрустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука
Туринская команда дважды обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1. При этом Миранчук стал автором обоих голов «Локомотива» в ворота итальянцев. СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
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Экономика
Forbes назвал сферы с самыми высоким доходом топ-менеджеров в России
Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
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Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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Володин призвал разработать дизайн-код для проспекта Кирова
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Авто
Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck от Tesla
На одном заряде пикап проезжает 480 км с прицепом в 4,5 тонны.
Политика
Путин проведет серию совещаний по оборонной тематике
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет очередную серию совещаний, посвященных оборонной тематике.
Общество
Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber
TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Опубликована новая партия документов о китайских лагерях для мусульман
В руки журналистов попали новые документы, в которых раскрывается деятельность лагерей для мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей
На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Общество
В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказано в прокате в России
Фильму "Дау" Ильи Хржановского отказано в прокате в России. Такое решение приняли в Министерстве культуры, - сообщает агентство «Интерфакс».
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Общество
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Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.