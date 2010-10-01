Туринская команда дважды обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1. При этом Миранчук стал автором обоих голов «Локомотива» в ворота итальянцев. СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».

Арустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

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