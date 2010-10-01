Футбол

Матч ТВМатч ТВАрустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

Туринская команда дважды обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1. При этом Миранчук стал автором обоих голов «Локомотива» в ворота итальянцев. СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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