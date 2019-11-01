Лига чемпионов
Матч ТВАрустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука
Туринская команда дважды обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1. При этом Миранчук стал автором обоих голов «Локомотива» в ворота итальянцев. СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
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Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Политика
МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении экономических реформ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Вода в Азовском море ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного ветра вода ушла от береговой линии Азовского моря на сто метров, сообщили в МЧС Краснодарского края.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Общество
Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок
Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
Экономика
Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье
Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
Хоккей
«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России
Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Кино
Блокбастер «Годзилла против Кинг-Конга» уходит с марта следующего года на ноябрь
Как и ожидалось, фантастический экшен «Годзилла против Кинг-Конга» не удержался на заявленной ранее дате премьеры и выйдет на экраны вместо 13 марта 2020 года 20 ноября.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.