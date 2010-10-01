Футбол

Матч ТВМатч ТВАрустамян назвал игроков «Ювентуса», которые в восторге от Миранчука

Туринская команда дважды обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1. При этом Миранчук стал автором обоих голов «Локомотива» в ворота итальянцев. СМИ называют «Ювентус» фаворитом в борьбе за Миранчука. На игрока также претендуют «Лацио» и «Милан».
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Трансфер Миранчука в чемпионат Италии может сорваться из-за цены, которую установил «Локомотив»

Матч ТВ11:17

Агент Алексея Миранчука провел переговоры с представителями «Юве», «Милана» и «Интера»

Sports.ru12:13

Агент Миранчука провёл переговоры с «Интером» и «Миланом»

Metaratings14:12

Нобель Арустамян: «Агент Миранчука встречался с руководством „Ювентуса“, „Милана“ и „Интера“»

Спорт БИЗНЕС Online12:59

Комментатор назвал футболистов «Ювентуса», которые в восторге от Алексея Миранчука

RT на русском12:46

СМИ сообщили о переговорах агента Миранчука с тремя итальянскими клубами

РБК13:52

Дибала восхищается игрой Алексея Миранчука

ProstoProSport12:45
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
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Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett

По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Игромания.ру 13:28
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Авто

В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
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Челябинский СПИД-центр признали лучшим в России

Сегодня, 25 ноября, в первый день работы форума, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вручила награды победителям конкурса «Лучший СПИД-центр».
Вечерний Челябинск 08:00
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ 07:32
Хоккей

«Вашингтон» хочет провести матч НХЛ в России

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рассматривает идею проведения матча НХЛ в России в следующем сезоне.
Нева Спорт 12:05
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Tesla Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил об уже имеющихся 146 тысячах предзаказов на бронированный электрический пикап Tesla Cybertruck.
Автоновости дня 23 ноября в 20:59
Политика

Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости 13:02
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru 07:26
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Политика

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Пока не известно, будет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки", который планируется провести в Париже 9 декабря.
Газета.Ru 10:14
Футбол

Бывший тренер «Краснодара» рассказал об отношении команды к Мамаеву

Бывший тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко рассказал об отношении команды к полузащитнику Павлу Мамаеву.
МК-Спорт 07:35
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Здоровье

Выяснили, что чувствует человек в коме

Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
MOS.news вчера в 01:48
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе

iReactor 22 ноября в 19:27
Политика

Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

ТАСС 12:23
Общество

Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян

Газета.Ru 10:40
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Армия и оружие

Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru 12:52
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс 09:33
Происшествия

МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

ТАСС 11:08
Происшествия

СК завел дело после обнаружения младенца в кустах в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после обнаружения в кустах в поселке Дружба городского округа Раменское новорожденной девочки, завернутой в плед, сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.
РИА Новости 05:58
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