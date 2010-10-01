Футбол
Sport.ruАрустамян считает, что Россия обыграет Шотландию
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
RuNews24.ru 07:10
Общество
В работе «Википедии» произошел сбой
Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.
ТАСС 16:22
Происшествия
Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге
Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Хоккей
Андрей Разин: «Лучшие матчи „Северстали“ еще впереди»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от гостевой победы над «Авангардом» (5:1). Он также отметил проблемные моменты в игре команды.
Спорт-Экспресс 15:31
Армия и оружие
США запустили четыре баллистические ракеты
США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Футбол
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта
Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.
Известия 16:23
Транспорт
МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов
«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.
РБК 13:56
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Наука
Названа полезная диета при рассеянном склерозе
Исследователи уверены, что пациентам с рассеянным склерозом справиться с постоянным чувством усталости поможет именно такая диета.
Goroday.ru вчера в 12:42
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА Новости вчера в 06:31
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Гаджеты
Motorola презентовала недорогой смартфон Moto E6 Plus
Состоялась презентация бюджетного гаджета от Motorola — Moto E6 Plus. Смартфон базируется на платформе MediaTek Helio P22.
RuNews24.ru 16:26
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Футбол
Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.
Спорт-Экспресс 12:39
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Шоу-бизнес
Дима Билан решил сменить свой имидж и стал блондином
Народные новости 15:47
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 14:18