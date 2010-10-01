Футбол
Sport.ruАрустамян считает, что Россия обыграет Шотландию
Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Космос
Робота «Федора» включили перед отправкой на Землю
Экономика сегодня вчера в 12:20
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Футбол
Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы
Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.
Чемпионат 07:03
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе.
Коммерсантъ 06:50
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Футбол
Пике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
Sport24.ru 06:21
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
Общество
Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Общество
Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС с самым дорогим алкоголем
Замыкают первую пятерку рейтинга стран ЕС по дороговизне алкоголя Греция и Великобритания.
Pravda.Ru 07:35
Хоккей
Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды.
ТАСС 07:38
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Авто
Названы цены обновленного Lexus GX 460
Evo-rus.com 00:41
Здоровье
В Башкирии выявили более 1,6 тысяч случаев онкозаболеваний
С начала года в Башкирии врачи и фельдшеры выявили более 1650 случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.
Горобзор.ру 03:42
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43