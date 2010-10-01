Футбол

Sport.ruSport.ruАрустамян считает, что Россия обыграет Шотландию

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
1 фото
Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Все на футбол»: обсуждаем итоги матча Армения - Италия и готовимся к встречам Румыния - Испания и Шотландия - Россия

Матч ТВвчера в 15:38

Шотландия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Евро-2020

Чемпионат07:30

Арустамян считает, что Россия обыграет Шотландию

Sport.ru06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпионат 02:05
Происшествия

Элла Памфилова прокомментировала ночное нападение разбойника

REGNUM 06:23
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Космос

Робота «Федора» включили перед отправкой на Землю

Экономика сегодня вчера в 12:20
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Происшествия

Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку

В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Футбол

Ал. Миранчук пропустит три недели из-за травмы

Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили точные сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.
Чемпионат 07:03
Политика

Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

Телеканал 360° 05:49
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму катера

ТАСС 07:16
Футбол

Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева

REGNUM 06:49
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-главы государства Роберта Мугабе.
Коммерсантъ 06:50
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Футбол

Пике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
Sport24.ru 06:21
Общество

Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей

Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
Общество

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Общество

Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС с самым дорогим алкоголем

Замыкают первую пятерку рейтинга стран ЕС по дороговизне алкоголя Греция и Великобритания.
Pravda.Ru 07:35
Хоккей

Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды.
ТАСС 07:38
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Кино

Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»

Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Авто

Названы цены обновленного Lexus GX 460

Evo-rus.com 00:41
Здоровье

В Башкирии выявили более 1,6 тысяч случаев онкозаболеваний

С начала года в Башкирии врачи и фельдшеры выявили более 1650 случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.
Горобзор.ру 03:42
Общество

В Сочи расчистили дорогу от селя

Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное