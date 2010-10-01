Футбол

Sport.ruSport.ruАрустамян считает, что Россия обыграет Шотландию

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
1 фото
Арустамян считает, что уровень шотландской команды не соответствует российской, он ставит на чистую победу России. Черчесов: "С Шотландией выйдут те, кто будет делать результат"
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Арустамян считает, что Россия обыграет Шотландию

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