Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком». Ранее стороны заключили лишь предварительное соглашение.

с чего всё началось

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». «Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан.

Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»

Спорт день за днем

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