Футбол
RT на русскомАрустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». «Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан.
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Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком». Ранее стороны заключили лишь предварительное соглашение.Чемпионатвчера в 11:26
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«Я накануне матча знал, что нас задушат». Как «Спартак» вылетал в первую лигу
Спорт-Экспрессвчера в 13:00
«Чемпионат»: Тедеско решил контрактные вопросы с «Шальке» и завтра прилетит в Москву
Sports.ruвчера в 11:47
Арустамян: «Тедеско принял предложение „Спартака“ после недели размышлений и совещаний с семьей»
Бомбардир.рувчера в 17:25
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Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
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Wday.ru 10 октября в 08:07
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Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
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Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
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Определен возраст льда на лунных полюсах
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
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МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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