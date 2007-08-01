Футбол

ЧемпионатЧемпионатАрустамян: у Кокорина были разные варианты, в том числе во Франции

Журналист Нобель Арустамян рассказал о разговоре с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком относительно ситуации с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Монако» проявлял интерес к Александру Кокорину

Евро-футбол.ру15:36

Арустамян: у Кокорина были разные варианты, в том числе во Франции

Чемпионат13:47

Нобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»

Sportbox.RU11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Интерфакс 12:10
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Армия и оружие

В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз

Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, однако война является последним из вариантов, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
RT на русском 13:47
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Культура

В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv 07:10
Происшествия

В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек

Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости 13:09
Здоровье

Названы 6 скрытых признаков депрессии

Эксперты в области медицины и здоровья назвали 6 скрытых знаков, указывающих на вероятное развитие депрессивного состояния.
Актуальные Новости 03:18
Футбол

Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы

RT на русском 17:12
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции

Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия вчера в 10:01
Гаджеты

Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com вчера в 03:04
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Происшествия

В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии

RT на русском 15:23
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино

Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Шоу-бизнес

Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Армия и оружие

Стало известно об оружии РФ, способном отразить ядерный удар США

Стало известно о таком российском оружии, которое способно уничтожить территорию противника даже в случае уничтожения ядерных сил РФ при первом ядерном ударе.
РЕН ТВ 17:10
Авто

Daimler прекращает разработку ДВС

Letnews.ru вчера в 12:11
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Теннис

Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Спорт

России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.
Lenta.ru 17:21
Политика

Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
Lenta.ru 16:27
Футбол

Милан — Интер 0:2

Спорт-Экспресс 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное