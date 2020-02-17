Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАсад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

Сирийская армия продолжит операции по освобождению провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление и препятствия на севере страны. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Сирии Башар Асад.
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Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление

ТАСС12:10

Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад

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Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

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