Армия и оружие
Российская газетаАсад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
Сирийская армия продолжит операции по освобождению провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление и препятствия на севере страны. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Сирии Башар Асад.
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Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Политика
ТАСС запустит спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» 20 февраля
ТАСС анонсировал новый проект, который позволит россиянам лучше узнать президента РФ Владимира Путина.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Футбол
Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Футбол
Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.
Экономика
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
Происшествия
Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе коалиции в Багдаде
Ракетный удар нанесен по базе сил коалиции во главе с США в Багдаде.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
Спорт
Клебо: если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выступающий в лыжной многодневке «Ски тур» с шиной на сломанном пальце, сообщил, что не стал бы продолжать тур, если бы соревнования не финишировали в родном для Клебо Тронхейме.
Политика
В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море.