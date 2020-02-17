Сирийская армия продолжит операции по освобождению провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление и препятствия на севере страны. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Сирии Башар Асад.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Политика Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Шоу-бизнес Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Экономика Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.