Армия и оружие
Российская газетаАсад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
Сирийская армия продолжит операции по освобождению провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление и препятствия на севере страны. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Сирии Башар Асад.
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Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Дневной сон на выходных вдвое снижает риск сердечного приступа
Экономика
ФНС России разъяснила, как предпринимателю на НПД подтвердить свой статус в целях освобождения от уплаты взносов «за себя»
Законом № 422-ФЗ установлено, что ИП не признаются плательщиками страховых взносов "за себя" за период применения НПД (письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2020 г. №СД-4-3/1866@).
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Общество
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Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Алеппо
Сирийская армия взяла под контроль все населенные пункты вокруг города Алеппо.
Футбол
ФК «Актобе» уволил главного тренера спустя месяц после назначения
Руководство футбольного клуба «Актобе» отправило в отставку главного тренера команды Владимира Маминова.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
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Смолов прокомментировал гол «Реалу»
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Футбол
«Сочи» официально объявил о переходе Кокорина
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Футбол
Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Футбол
Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес
35-летний российский футболист Дмитрий Торбинский назвал клубы, которые по ходу его карьеры проявляли к нему интерес.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
В США Трамп на лимузине открыл гонку NASCAR
Перед началом соревнований Трамп сказал, что Daytona 500 — это легендарная гонка с ревущими двигателями, парящим духом и американским мастерством, скоростью и мощностью.
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В Кремле прокомментировали слова судьи КС о правопреемстве СССР
Арановский предложил считать Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениями ни «лично», ни в правопреемстве».
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Как связаны «Очень странные дела» и «Черная Вдова»? Объяснили фанаты
Напомним, что премьера «Черной Вдовы» состоится 30 апреля, в то время как дата выхода нового сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
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Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Рим на переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".