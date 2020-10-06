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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии, а также назвал президента Турции «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.
РИА Новости03:00
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RT на русском

Песков прокомментировал слова Асада о боевиках из Сирии в Карабахе

RT на русском05:31
Известия

Песков прокомментировал слова Асада о боевиках в Карабахе

Известия05:08
РИА Новости

В Турции прокомментировали обвинения Асада в адрес Эрдогана

РИА Новости05:24
РБК

Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Карабахе

РБК03:50
Lenta.ru

Асад рассказал о задействованных в Нагорном Карабахе сирийских боевиках

Lenta.ru03:08
Life.ru

Асад считает Эрдогана главным подстрекателем эскалации конфликта в Карабахе

Life.ru03:35
Коммерсантъ

Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Нагорном Карабахе

Коммерсантъ04:04

В России предложили ввести единый штраф за парковку на газоне

Авторы проекта предложили штрафовать за остановку и стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним.
РБК03:02

Путин потребовал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходиомсть немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 15:35

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр служит надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез – за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета.
ТАСС Наука 06:36

СК возбудил дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также по статье "Халатность" из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами из органов системы профилактики.
Вести.Ru05:14

Лавров заявил, что в Charite не нашли в анализах Навального следов яда

В ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России министр иностранных дел Сергей Лавров снова выразил сомнения в том, что Алексей Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок».
Цензуры.Нетвчера в 07:51