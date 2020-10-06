Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Нагорном Карабахе
Президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии, а также назвал президента Турции «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе».В источнике
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Асад назвал Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.
РИА Новости03:00
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