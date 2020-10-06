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Президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке террористов в Сирии и Ливии, а также назвал президента Турции «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе».

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