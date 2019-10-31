Политика

Газета.RuГазета.RuАсад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
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