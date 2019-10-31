Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским телеканалам, передает SANA. Асад объяснил свою оценку тем, что Трамп не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Путешествия Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.

Экономика Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург На строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов, считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Экономика Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27% За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Технологии Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Политика Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.

Происшествия В Омской области произошло ДТП с двумя погибшими Два человека погибли, еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Наука Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Фигурное катание Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.

Политика Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.

Политика Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.

Общество Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.