Политика

РБКРБКАсад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским телеканалам, передает SANA. Асад объяснил свою оценку тем, что Трамп не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

РБКвчера в 18:37

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Российская газетавчера в 17:38

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Московский Комсомолецвчера в 16:42

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Lenta.ruвчера в 17:16

Асад объяснил, почему считает Трампа лучшим президентом США

RT на русскомвчера в 16:40

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Газета.Ruвчера в 16:34

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

РИА Новостивчера в 16:19
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Происшествия

В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Путешествия

Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды

Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие

Военная полиция РФ вышла на маршрут патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 30 октября в 22:37
Экономика

Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

На строительство ВСМ потребуется 30-40 млрд долларов, считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
АБН вчера в 23:38
Экономика

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%.
Известия вчера в 20:14
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК 30 октября в 22:36
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Технологии

Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Политика

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
News.ru вчера в 10:17
Происшествия

В Омской области произошло ДТП с двумя погибшими

Два человека погибли, еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Rambler News Service вчера в 10:05
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США

Известия вчера в 22:14
Наука

Фронтир нейронаук. Кесарево сечение не проходит бесследно для мозга новорожденных

По данным французских ученых, роды путем кесарева сечения вызывают едва уловимые изменения в мозге и поведении у мышей, при этом особенно страдают недоношенные новорожденные.
Индикатор 30 октября в 13:00
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Космос

Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Lenta.ru вчера в 09:43
Фигурное катание

Фигурист Козловский объяснил, зачем вырвал букет из рук партнерши

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, а после на церемонии награждения вырвал из рук партнерши букет цветов, объяснил свой поступок.
Sport24.ru вчера в 07:06
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК вчера в 19:14
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском вчера в 23:25
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

На фото Столтенберг сидит за столом с ручкой в руке и, по предположению издания Strana.ua, расписывается в книге почетных гостей Мариинского дворца, а Зеленский стоит перед ним.
Известия вчера в 23:10
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Шоу-бизнес

Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Российская газета 30 октября в 06:00
Авто

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Aobe.ru вчера в 15:18
Культура

Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Сериал, на котором основан сюжет нового о фильма — "Демон Революции" — тоже Садулаев не смотрел, но не осуждает.
Политика Сегодня вчера в 09:55
Политика

Макрон в интервью заявил о «нелегалах из украинских банд»

Макрон добавил, что нелегалы радикализируют общество, создают угрозу национальной безопасности.
Военное обозрение вчера в 23:21
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