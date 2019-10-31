Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаАсад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Президент Сирии Башар Асад назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским государственным телеканалам.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

РБКвчера в 18:37

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Московский Комсомолец02:22

Асад назвал Трампа лучшим президентом

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RT на русскомвчера в 16:40

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

РИА Новостивчера в 16:19
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