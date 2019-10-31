Политика
Свободная ПрессаАсад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Президент Сирии Башар Асад назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским государственным телеканалам.
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Происшествия
Студент из Томска заработал 29 штрафов во время погони
Работники правоохранительных органов задержали девятнадцатилетнего студента в Томске, который заработал 29 штрафов в ходе погони с полицейскими.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Кино
Охота на монстров: Вышел трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Происшествия
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад
Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова драться на боксерском ринге
Актер хочет отомстить за себя и коллег Звезда светских хроник Никита Джигурда удивил подписчиков своим очередным заявлением.
Общество
В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США
В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Политика
Путин допустил усиление наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил, что следует сделать строже наказание за ошибки медиков, влияющие на установление инвалидности.
Армия и оружие
Россия за год поставила другим странам оружия на $11 млрд
В 2019 году Рособоронэкспорт поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов, заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 ноября.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.