Президент Сирии Башар Асад назвал своего американского коллегу Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским государственным телеканалам.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.

Происшествия Голунов пришёл в суд в бронежилете Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

Общество Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве «Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова драться на боксерском ринге Актер хочет отомстить за себя и коллег Звезда светских хроник Никита Джигурда удивил подписчиков своим очередным заявлением.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Политика Путин допустил усиление наказания за врачебные ошибки Президент России Владимир Путин не исключил, что следует сделать строже наказание за ошибки медиков, влияющие на установление инвалидности.

Политика Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.

Гаджеты Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.