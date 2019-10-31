Политика
Российская газетаАсад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад. Основанием для столь высокой оценки стала откровенность главы Белого дома.
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Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
Шоу-бизнес
Глюкоза предстала в образе сумасшедшей старушки
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Политика
Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку
Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.
Общество
Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Авто
Как будут выглядеть машины Формулы 1 2021 года в нынешних ливреях
После презентации нового облика машины Формулы 1 2021 года несколько команд решили заглянуть в будущее и показали свои нынешние ливреи на этом концепте.
Общество
В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
В массовом ДТП в Томске погиб человек, пятеро пострадали
В Томске произошла массовая авария, в которой погибла женщина и пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Общество
Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Общество
Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Космос
Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?
По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
Здоровье
Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
Здоровье
В Бурятии опровергли сокращение числа врачей
Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справку Минздрава России о состоянии здравоохранения в субъектах сообщило, что в 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинкой экономики от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Экономика
В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку
В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Здоровье
В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров
По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Политика
Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка
Дональд Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич из-за налоговых вопросов. Об этом пишет газета The New York Times.
Культура
Эмигрант из Татарстана взорвал сеть клипом об эчпочмаке с горячем чаем
На видео молодой человек, находясь в США, поет о том, что на чужбине ему приходится голодать, а поэтому он мечтает об эчпочмаке с горячим чаем.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Футбол
Каррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
Хоккей