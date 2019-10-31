Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад. Основанием для столь высокой оценки стала откровенность главы Белого дома.

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Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

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