Политика

Российская газетаРоссийская газетаАсад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад. Основанием для столь высокой оценки стала откровенность главы Белого дома.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Московский Комсомолец02:22

Асад неожиданно назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Газета.Ru01:43

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

РИА Новостивчера в 16:19

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Российская газетавчера в 17:38

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Lenta.ruвчера в 17:16

Асад объяснил, почему считает Трампа лучшим президентом США

RT на русскомвчера в 16:40

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

РБКвчера в 18:37
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

РИА Новости 04:09
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Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 320 человек из-за пожара

ТАСС 02:42
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«Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Капитал страны вчера в 14:14
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ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
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Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 03:50
Футбол

«Ливерпуль» обсуждает варианты участия в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» ведет переговоры с руководством Английской футбольной лиги об условиях участия клуба в Кубке лиги и в клубном чемпионате мира.
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Авто

В Сети показали новый седан Kia Optima

В максимальной комплектации новый седан Kia Optima получит 2,5-литровый бензиновый мотор на 286 л.с. мощности, а также систему полного привода.
Faktom 29 октября в 02:42
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Общество

Упрощённые правила получения вида на жительство вступили в силу

Как ранее писал News.ru, согласно новым поправкам в закон, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат вид на жительство на срок действия их разрешения на работу.
News.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Малахова на бой

Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
Рамблер 01:44
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей

После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня 03:59
Происшествия

В Иваново задержали группу телефонных мошенников

В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.
Известия 03:05
Общество

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Армия и оружие

Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии для того, что защитить их от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
News.ru 04:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru 30 октября в 10:00
Армия и оружие

Турецкий генерал предрек России союз с США

По мнению отставного генерала, зачинщиком войны с большой вероятностью может стать США в попытке избежать установления мировой гегемонии Китая, «когда ситуация станет невыносимой».
Ридус 02:45
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 30 октября в 09:38
Футбол

Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Политика

Глава правительства Болгарии назвал причины выдворения дипломата РФ

Причины, из-за которых из Болгарии был выдворен российский дипломат, назвал премьер-министр страны Бойко Борисов.
REGNUM 04:02
Экономика

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
RT на русском вчера в 16:10
Экономика

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
ТАСС вчера в 03:10
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Технологии

Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

RT на русском 04:07
Происшествия

В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин

РИА Новости 00:29
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Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
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