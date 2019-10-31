Политика
Life.ruАсад назвал Трампа лучшим президентом за всю историю США
Президент Сирии Башар Асад в интервью гостелеканалам назвал главу США Дональда Трампа лучшим из американских лидеров за всю историю страны, поскольку он откровенно заявляет о своих целях, например о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.
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Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна 30 октября в 12:44
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Транспорт
Медведев одобрил строительство платной трассы из Москвы в Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.
Вечерняя Казань 03:05
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Экономика
Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды
Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды Падение продаж, наблюдавшееся на российском рынке пива 11 лет подряд, вынудило производителей искать способы возместить потери.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика
РФ настаивает на проведении сессии по разоружению вне США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что РФ настаивает на проведении сессии Первого комитета Генассамблеи ООН вне территории США, как сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 08:41
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс вчера в 13:18
Политика
Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском
Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Авто
АвтоВАЗ выпустил первую партию обновлённых Lada 4x4
По информации неназванного источника, первая предсерийная партия легендарных внедорожников с обновленным интерьером сошла с конвейера еще на прошлой неделе.
SpeedMe 30 октября в 06:24
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02