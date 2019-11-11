Политика

ТАССТАССАсад назвал причину отправки в Сирию российских военных

Асад отметил, что в Сирии люди рискуют своими жизнями ради своего собственного будущего. По его мнению, президент России также не станет рисковать жизнями своих граждан и интересами страны из-за какого-либо одного человека.
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с чего всё началось

Асад о конфликте в Сирии, политике США и миграционной проблеме Европы

Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.
RT на русском01:02

Подробнее о событии

Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных

ТАСС04:13

Асад объяснил отправку военных из России в Сирию

Известия03:42

Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию

Комсомольская правда01:24

Асад рассказал о попытке Путина защитить русский народ в Сирии

Московский Комсомолец03:07

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

РБК01:59

Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию

RT на русском03:14

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

РИА Новости00:30
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия

Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы

На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Общество

На Россию идут 40-градусные морозы

Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Общество

Диетологи назвали продукты, ускоряющие обмен веществ

УтроNews 02:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Армия и оружие

RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие

Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru вчера в 09:01
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Общество

Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах

Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Lenta.ru 02:44
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор

Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Наука

Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака

Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 09 ноября в 06:47
Общество

Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия вчера в 09:34
Гаджеты

Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями

Смартфон получил технологию семантической сегментации и оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта, которая в сочетании с 48 МП (f/1.8) модулем высокого разрешения, 16 МП (f/2.2) широкоугольным модулем, 2 МП (f/2.4) макромодулем и 2 МП (f/2.4) модулем для определения глубины сцены, должна давать точное и детализированное воспроизведение картинки при различных условиях освещения.
IT-World 04:06
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Происшествия

На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51

Растет число госпитализированных в результате массового отравления школьников, которое произошло в городе Кропоткине Краснодарского края .
Российская газета вчера в 07:03
Технологии

AliExpress начал грандиозную распродажу

Sibnet Новости 03:19
Общество

ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Политика

Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Экономика

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика

Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Общество

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Общество

Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II

Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Музыка

Шнуров заявил о возможности сменить фронтмена группы «Ленинград»

VSE42.RU 04:43
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