Политика
ТАССАсад назвал причину отправки в Сирию российских военных
Асад отметил, что в Сирии люди рискуют своими жизнями ради своего собственного будущего. По его мнению, президент России также не станет рисковать жизнями своих граждан и интересами страны из-за какого-либо одного человека.
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с чего всё началось
Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.RT на русском01:02
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Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru вчера в 09:01
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Общество
Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах
Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Lenta.ru 02:44
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 09 ноября в 06:47
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия вчера в 09:34
Гаджеты
Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями
Смартфон получил технологию семантической сегментации и оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта, которая в сочетании с 48 МП (f/1.8) модулем высокого разрешения, 16 МП (f/2.2) широкоугольным модулем, 2 МП (f/2.4) макромодулем и 2 МП (f/2.4) модулем для определения глубины сцены, должна давать точное и детализированное воспроизведение картинки при различных условиях освещения.
IT-World 04:06
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Происшествия
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51
Растет число госпитализированных в результате массового отравления школьников, которое произошло в городе Кропоткине Краснодарского края .
Российская газета вчера в 07:03
Технологии
AliExpress начал грандиозную распродажу
Sibnet Новости 03:19
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Общество
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44