Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.

с чего всё началось

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