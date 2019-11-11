Политика

РБКРБКАсад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир. Об этом сообщил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось

Асад о конфликте в Сирии, политике США и миграционной проблеме Европы

Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.
RT на русском01:02

Подробнее о событии

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

РБК01:59

Асад назвал причины отправки российских военнослужащих в Сирию

Газета.Ru03:13

Асад рассказал о попытке Путина защитить русский народ в Сирии

Московский Комсомолец03:07

Асад объяснил отправку военных из России в Сирию

Известия03:42

Асад рассказал, зачем Россия отправляет своих военных в Сирию

Комсомольская правда01:24

Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию

ФАН01:13

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

РИА Новости00:30
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:53, Ашберн
Происшествия

Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие

«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны

Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Политика

Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.
РБК 03:46
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Футбол

Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»

РИА Новости 03:16
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Музыка

Шнуров рассказал о возможной замене солиста группы «Ленинград»

Собака.ru 03:05
Футбол

«Примем все возможные меры» – киевское «Динамо» хочет изолировать своих фанатов-расистов от общества

Украина.ру 02:14
Общество

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Российская газета 03:25
Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Казанский репортер вчера в 05:38
Общество

Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран

Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
Rambler News Service 02:01
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Происшествия

Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов

РБК 00:45
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.
RT на русском вчера в 19:57
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Политика

Асад: США ведут войну на выживание

Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
РИА Новости 03:29
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь вчера в 22:47
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