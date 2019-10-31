Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаАсад не верит в ликвидацию аль-Багдади

Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология, отметил Асад. Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* подтвердили смерть своего лидера. Американский президент Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади.
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с чего всё началось

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новостивчера в 15:26

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Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

РБКвчера в 17:25

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РИА Новостивчера в 15:26

Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

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Московский Комсомолецвчера в 15:38

Президент Сирии усомнился в ликвидации главаря ИГ*

Комсомольская правдавчера в 16:25

Асад усомнился в ликвидации главаря «Исламского государства»

Lenta.ruвчера в 15:10
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

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На пресс-конференции появился муж Заворотнюк. В мюзикле принял участие Петр Чернышев, который является мужем Анастасии Заворотнюк.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian

Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с журналистом Юрием Дудем высказался о работе сетевого кинообозревателя Евгения Баженова, работающего под псевдонимом BadComedian.
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В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
ПензаСМИ вчера в 04:58
Общество

Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Как распознать гормональный сбой, поведали эксперты

Эксперты поведали, как можно распознать гормональный сбой в организме.
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Общество

Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
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Общество

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
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Татарин из Нижнекамска снял в США ролик про эчпочмак

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Дочь Аллы Вербер впервые заговорила о смерти матери

На фотографии, которой поделилась девушка, запечатлены три поколения знаменитой семьи: сама Алла Вербер, ее мама и дочь Катя.
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Политика

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Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
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Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
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Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

АБН вчера в 23:38
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
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Депутат Рады расплакалась на заседании

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Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

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Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
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Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве.
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Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.
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Более 4 тысяч автомобилей BMW отзывают в России

Росстандарт объявил о старте отзывной компании автомобилей BMW в России.
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В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
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