Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.

с чего всё началось

Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология, отметил Асад. Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* подтвердили смерть своего лидера. Американский президент Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади.

Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади

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