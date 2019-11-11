Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.

с чего всё началось

Президент Сирии Башар Асад объяснил отправку военнослужащих России для проведения боевой операции в Сирии защитой собственных интересов. Об этом лидер арабской республики заявил в интервью телеканалу RT Arabic, опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Асад объяснил отправку военных из России в Сирию

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