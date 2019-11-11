Политика
ИзвестияАсад объяснил отправку военных из России в Сирию
Президент Сирии Башар Асад объяснил отправку военнослужащих России для проведения боевой операции в Сирии защитой собственных интересов. Об этом лидер арабской республики заявил в интервью телеканалу RT Arabic, опубликованном в понедельник, 11 ноября.
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с чего всё началось
Западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений — им нужна сенсация, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью Афшину Раттанзи на RT.RT на русском01:02
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Политика
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Политика
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На строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.
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Общество
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Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
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Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
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Рудковская пригрозила Плющенко расставанием
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире телеканала "Супер", где идет реалити-шоу об их семье "ЯнаСупер", рассказали о своих отношениях.
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FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
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По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Общество
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Как рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально теплой окажется следующая неделя в центральных регионах России.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.
Политика
Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов
Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
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Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
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Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
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Медведев рассказал о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — сказал премьер-министр на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Автомобиль Opel Zafira Life представляет собой аналог модели Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а Opel Vivaro является родственной моделью для Citroen Jumpy и Peugeot Expert.
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Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.