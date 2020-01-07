Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык. Видеозапись со встречи глав государств опубликована в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

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