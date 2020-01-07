Политика

Lenta.ruLenta.ruАсад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык. Видеозапись со встречи глав государств опубликована в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».
Читать в источнике
Комментировать1286

Подробнее о событии

Асад поблагодарил Путина на русском языке

РБК18:52

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Интерфакс11:32

Песков: у Путина нет специальных планов информировать Трампа об итогах визита в Дамаск

ТАСС17:28

Асад поблагодарил Путина на русском языке

Известия16:26

Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Lenta.ru17:19

Асад поблагодарил Путина на русском

РИА Новости15:30

Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су

RT на русском14:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:07, Ашберн
Политика

Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась.
Комсомольская правда 16:07
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Коммерсантъ 18:43
Футбол

Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри Поттера

Дни24 12:00
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС 14:06
Общество

Австралийские лесные пожары вызвали глобальное «вязальное» безумие в защиту животных

AgroXXI вчера в 23:00
Политика

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
ТАСС 05:37
Космос

Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Актуальные Новости 04:19
Армия и оружие

Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?

События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
REGNUM 04:37
Политика

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Известия 16:05
Здоровье

Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО

Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Известия 05 января в 21:34
Кино

Сэм Рэйми намерен снять новую часть «Зловещих мертвецов»

В своем профиле «Инстаграм» известный режиссёр Сэм Рэйми изъявил желание вновь поработать над франшизой «Зловещие мертвецы».
OvideO.ru 05 января в 17:50
Происшествия

Водителя автобуса арестовали после ДТП с грузовиком под Тюменью

РИА Новости 08:29
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также с главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 04 января в 18:03
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Политика

Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером

Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Московский Комсомолец 08:44
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
RT на русском 16:06
Кино

Гогунский оценил фильм «Вторжение»

Известия 09:00
Политика

Церемония погребения Сулеймани началась в Иране

News.ru 11:20
Политика

Reuters: США обдумывают санкции против венесуэльских депутатов за смещение Гуайдо

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций в отношении некоторых депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые приняли участие в смещении Хуана Гуайдо с поста главы парламента.
Коммерсантъ 16:15
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
REGNUM 15:21
Общество

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
РИА Новости 17:38
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Гаджеты

Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Профиль 14:50
Финансы

В России смягчается валютный контроль

С 1 января 2020 года в России либерализуется валютное законодательство.
Российская газета вчера в 23:50
Энергетика

Статистики подсчитали объем оставшейся нефти в России

Статистики подсчитали объем оставшейся у России нефти, которая при нынешней добыче исчерпана почти до предела.
Актуальные Новости 04:37
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное