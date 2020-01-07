Политика
Lenta.ruАсад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык. Видеозапись со встречи глав государств опубликована в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».
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Политика
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Общество
Австралийские лесные пожары вызвали глобальное «вязальное» безумие в защиту животных
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Космос
Ученые: Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Кино
Сэм Рэйми намерен снять новую часть «Зловещих мертвецов»
В своем профиле «Инстаграм» известный режиссёр Сэм Рэйми изъявил желание вновь поработать над франшизой «Зловещие мертвецы».
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также с главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Политика
Испанский парламент утвердил Педро Санчеса премьером
Педро Санчес стал премьер-министром Испании во вторник, после того, как его кандидатура с перевесом всего в два голоса победила во время голосования в Конгрессе депутатов.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Кино
Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Политика
Reuters: США обдумывают санкции против венесуэльских депутатов за смещение Гуайдо
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций в отношении некоторых депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые приняли участие в смещении Хуана Гуайдо с поста главы парламента.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Финансы
В России смягчается валютный контроль
С 1 января 2020 года в России либерализуется валютное законодательство.
Энергетика
Статистики подсчитали объем оставшейся нефти в России
Статистики подсчитали объем оставшейся у России нефти, которая при нынешней добыче исчерпана почти до предела.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.