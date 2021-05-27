РИА НовостиАсад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосовБашар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоПятый каналРБКLife.ruSmotrim.ruНТВРБККаскадРЕН ТВPiter.tvМоя Москва.онлайнРЕН ТВРЕН ТВВместе-РФНТВSmotrim.ruРидусДождьSmotrim.ruРИА НовостиПодробнее о событииДамаск отметил победу Асада салютом и масштабными гуляниямиТАСС21:48Без нарушений: в Сирии подводят итоги президентских выборовНТВвчера в 04:34Асад заявил о начале нового этапа в истории СирииRT на русском18:18Башар Асад победил на президентских выборах в СирииИнтерфаксвчера в 16:47Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосовРИА Новостивчера в 16:41Асад победил на президентских выборах в СирииSmotrim.ru17:07Асад победил на выборах президента в 50-ю годовщину прихода отца к властиРБК18:22Показать ещёОценить814Поделиться