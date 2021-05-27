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Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.В источнике

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Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии

Интерфаксвчера в 16:47

Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

РИА Новостивчера в 16:41

Асад победил на президентских выборах в Сирии

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