Политика

ИзвестияИзвестияАсад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать14
Дмитрий Песков
Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 15:18

Подробнее о событии

Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

Известия15:44

Асад отреагировал на переговоры Эрдогана и Путина по операции в Сирии

РБК16:42

Путин рассказал Асаду о договоренностях с Турцией

Lenta.ru15:16

Путин обсудил с Асадом договоренности с Эрдоганом

Газета.Ru15:21

Путин провёл разговор с Асадом после встречи с Эрдоганом

RT на русском15:21

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Московский Комсомолец15:36

Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

РИА Новости15:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Здоровье

Опрос показал, сколько россиян принимают витамины

Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.
РИА Новости 04:16
Экономика

Китай обогнал США по числу самых богатых людей

Московский Комсомолец вчера в 08:38
Здоровье

Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране

В России не хватает 25 тысяч врачей первичного звена, а дефицит среднего медперсонала уже достиг 130 тысяч человек, передает ОТР данные, которые представила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общественное телевидение России 08:18
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека

РИА Новости 17:24
Происшествия

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

REGNUM 11:05
Армия и оружие

О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 17:14
Музыка

Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей

На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

ФАН подвел итоги операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Федеральное агентство новостей подвело итоги антитеррористической операции Турции «Источника мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.
Политическая Экспертиза 18:29
Технологии

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 15:29
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Футбол

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Чемпионат 16:57
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Единоборства

Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»

Sportbox.RU 14:19
Общество

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Общество

РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Политика

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети

Газета.Ru 11:02
Происшествия

На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар

Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:53
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Политика

Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана

Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.
News.ru 18:32
Кино

Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги

Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
RT на русском 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное