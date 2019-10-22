Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.

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Асад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

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