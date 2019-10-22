Политика
ИзвестияАсад поддержал решения Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
Президент Сирии Башар Асад по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал принятые им и лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом решения по сложившейся в Сирии ситуации, которые обсуждались на встрече в Сочи.
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Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 15:18
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