Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАсад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб. «Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», – сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского президента.
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Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб

РБКвчера в 14:37

Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад

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Асад прокомментировал ситуацию в Идлибе и Алеппо

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Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление

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Российская газетавчера в 11:38

Асад сообщил, что армия САР продолжит освобождение Алеппо и Идлиба

RT на русскомвчера в 13:35

Асад пообещал продожить освобождать Идлиб

Московский Комсомолецвчера в 11:26
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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РИА Новости вчера в 15:13
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В правительстве России отвергли законопроект о переносе дня отдыха на 31 декабря.
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Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
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В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

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Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
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Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru вчера в 07:40
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к "Газпрому" в размере €1,4 млрд в Верховном суде Швеции (ВСШ).
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Lenta.ru вчера в 13:16
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Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей

Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
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В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
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В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

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RT на русском вчера в 23:35
Здоровье

ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что чрезмерные меры по борьбе с коронавирусом были бы излишними, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 15:32
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Футбол

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20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Sport.ru вчера в 15:13
Футбол

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«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.
Sport24.ru вчера в 07:49
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
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Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
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Общество

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«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным

Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.
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Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском вчера в 18:55
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Газета.Ru вчера в 21:01
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