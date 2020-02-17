Армия и оружие
Взгляд.руАсад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков
Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб. «Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», – сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского президента.
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В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
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В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
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ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом
Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что чрезмерные меры по борьбе с коронавирусом были бы излишними, передает Интерфакс.
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На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
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«Барселона» может подписать форварда «Леганеса» Брейтуэйта
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В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
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Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
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Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Армия и оружие
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«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.