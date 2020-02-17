Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб. «Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», – сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского президента.

Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

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Общество Диброва экстренно госпитализировали Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.

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Происшествия «Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону.

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