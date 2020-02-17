Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАсад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб. «Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», – сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского президента.
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