Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняАсад раскритиковал политику США на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад считает, что политика США на Ближнем Востоке остается неизменной при любой администрации.
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Асад раскритиковал политику США на Ближнем Востоке

Экономика сегодня16:20

Глава САР назвал американских президентов «преступниками»

Политическая Экспертиза16:45

Асад назвал американских чиновников преступниками

Политика Сегодня16:37
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Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Шоу-бизнес

Раскрыты причины конфликта Фадеева и Наргиз

Исполнительница Наргиз опровергла слухи о своем «пьяном концерте» и назвала их вбросами продюсера Максима Фадеева.
Infox.ru 29 октября в 16:31
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС 10:25
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Космос

Японский «грузовик» «Белый аист 8» сегодня будет отстыкован От МКС

В общей сложности в составе МКС японский грузовой корабль провел пять недель.
Эхо Москвы 20:16
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Рудковская поправилась из-за гормональной терапии

На презентации нового шоу Яна Рудковская призналась, что поправилась. И на это есть серьезная причина.
Дни.ру 01:39
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 06:55
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс 17:15
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Футбол

Футболисты сборной России посоветовали фильмы ужасов в честь Хэллоуина

Футболисты сборной России в честь Хэллоуина посоветовали болельщиками свои любимые фильмы ужасов.
Чемпионат 17:24
Армия и оружие

НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57

НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости 17:26
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 08:37
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Наука

Предложен новый способ лечения болезни Хантингтона

В ходе проведенного учеными из Университета Фудан в Шанхае исследования был разработан новый метод борьбы с болезнью Хантингтона.
Goroday.ru 16:02
Политика

Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя

В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
REGNUM 11:59
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Общество

Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия

Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
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Башар аль-Ассад
Сирийский политик
Сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года. Сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада. Маршал.
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