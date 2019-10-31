Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не верит в реальность убийства главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, и требует доказательств, передает РИА "Новости". Он заявил, что никаких контактов с американской стороной по данному вопросу не было.

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Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.

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