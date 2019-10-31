Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАсад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не верит в реальность убийства главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, и требует доказательств, передает РИА "Новости". Он заявил, что никаких контактов с американской стороной по данному вопросу не было.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади

Московский Комсомолец15:38

Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Известия16:04

Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Газета.Ru15:50

Башар Асад прокомментировал заявления США об уничтожении аль-Багдади

RT на русском15:44

Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

РБК17:25

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

РИА Новости15:26

Асад усомнился в ликвидации главаря «Исламского государства»

Lenta.ru15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:11, Вашингтон
Происшествия

Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом

Знакомый мужчины, убившего шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, на условиях анонимности рассказал, что злоумышленник это осенью пытался покончить с собой.
Телеканал 360° 18:51
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 29 октября в 09:52
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Наука

Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака

Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
ФАН 02:08
Футбол

«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:54
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Прямая трансляция: Путин проводит заседание Госсовета в Светлогорске

Владимир Путин проводит заседание Госсовета в Светлогорске. Обсуждаются вопросы по здравоохранению.
Life.ru 07:50
Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Наука

Цвет птичьих яиц в холодном климате зависит от терморегуляции

МедиаПоток 29 октября в 04:36
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс 17:15
Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Общество

В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС

Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
РИА Новости 17:15
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Космос

SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну

AstroNews.ru 29 октября в 07:11
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Единоборства

Российские бойцы осудили Макгрегора за слова о Дагестане

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор устроил переполох во время своего визита в Россию.
Газета.Ru 14:55
Армия и оружие

Асад прокомментировал соглашение России и Турции по САР

Сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии.
RT на русском 18:42
Хоккей

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»

Газета.Ru 15:12
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост первого замгоссекретаря

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост первого замгоссекретаря.
Газета.Ru 17:56
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Космос

Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики

Космическим телескопом Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека.
Газета.Ru 05:46
Политика

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Взгляд.ру 14:58
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Мойка78 11:00
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное